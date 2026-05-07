ハンタウイルスの集団感染の疑いがあり、停泊していたクルーズ船が6日、スペインのカナリア諸島へ向けて出発しました。クルーズ船「MVホンディウス」では、先月末に下船し、スイスに帰国した1人も含め、ハンタウイルスに8人の感染の疑いが出ていて、これまでに3人が死亡しています。船は日本人1人を含むおよそ150人の乗客らが乗ったまま、アフリカ北西沖のカボベルデ近くに停泊していました。WHO（＝世界保健機関）のテドロス事務