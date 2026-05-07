香川は、観光協会の公式サイトでも「うどん県」と前面に打ち出している土地である。しかも、その看板はイメージだけではない。県内のセルフうどん店を見れば、「こだわり麺や」の温かい「かけうどん」小は320円、「こがね製麺所」の「かけうどん」小は330円、「うどん玉吉本店」の「かけうどん」小は290円。ワンコインどころか、300円前後で一杯食べられる環境なのだ。そう考えると、香川でラーメンが支持されるのは難しそうだ。実