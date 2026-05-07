３年連続で任された２区で歴史に残る快走を見せた順大・三代直樹（写真は３年時） photo by 日刊スポーツ/アフロ箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載14：三代直樹（順天堂大／1996〜99年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。すでに100回