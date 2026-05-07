古川日出男さんの新刊『夏迷宮』（講談社）が刊行されました。第三次世界大戦下の日本とユーラシア大陸を舞台に、現代と古代、神話と現実を呼応させながら壮大なスケールで「オルタナティブな世界」の可能性を探る本書について、ドイツ在住の芥川賞作家・石沢麻依さんの書評を公開します。（「群像」2026年6月号より転載）深遠な迷宮を経巡って「きのう第三次世界大戦が始まった。」そんな黙示録めいた始まりに導かれ、読み手は迷