あなたはどんな意味かわかりますか？「牛にひかれて善光寺参り」はどんな意味かわかりますか？気になる正解は…気になる正解は…「思いがけないことが縁で、偶然良い結果に導かれること」という意味です。信濃国の不信心な老婆が、干していた布を角に引っ掛けて走り去った牛（実は観音様の化身）を追いかけていくと、最終的に長野の善光寺にたどり着いて信心深くなったという「今昔物語集」に収められた説話が由来とされることわざ