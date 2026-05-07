ネット上に溢れ返る配信者と、大金を投げまくる視聴者たち。「繋がり」が重視される現代を象徴する新サービス――それこそが「ライブ配信」だ。ライブ配信とは、ネットを通じて映像や音声をリアルタイムで配信する仕組みのこと。配信者と視聴者が双方向でコミュニケーションできるのが特徴だが、その最たる例が「投げ銭」である。視聴者が配信システム内の「アイテム」や「ギフト」を購入して贈ることで、配信者に金銭として還元さ