■連休明けのイラ立ちを言葉で整える連休明けの慌ただしさに少しずつ疲れが出てくる頃です。いわゆる「五月病」とまではいかなくても、満員電車や人混みの中で歩きスマホの人とぶつかりそうになったり、職場で周囲のちょっとした言動にイラッとしたり……。新しい環境や人間関係に気を遣いすぎて、心がささくれ立ちやすいのがこの時期の厄介なところです。「もっと周りを見てほしい」「どうして察してくれないのか」。そんな不満が