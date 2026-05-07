「離職率が高い会社は、社内での浮気の温床になります。仕事量が増えて狭い会社にいる時間が長くなると、恋愛関係に陥りやすくなることがあるのです」こう語るのはリッツ横浜探偵社の山村佳子さん。山村さんに依頼がくる相談の多くは「時代」を反映している。山村さん連載「探偵が見た家族の肖像」「探偵はカウンセラー」GWスペシャルとしてテーマに合わせてお届けする第4回は「退職」だ。リッツ横浜探偵社の山村佳子さんのところ