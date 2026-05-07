バンダバーグの港付近の貯蔵施設に積み上げられた砂=2026年2月27日、オーストラリア・クイーンズランド州、高久潤撮影 オーストラリアの珪砂に世界が注目しています。珪砂は太陽光パネルのカバーガラス、半導体の基板材料、建築用の板ガラスなどの基礎原料になるからです。しかし太陽光パネルの生産は80%以上を中国が握り、珪砂を製品に加工する工程の大半を独占しています。そうしたなか、オーストラリアの珪砂は資源