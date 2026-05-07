父親がオウム真理教に入信した話「ZINE」と呼ばれる自主制作の出版物が一部で注目を浴びている。作り手が直接ブースに立つ即売会では、小説、短歌、評論、ノンフィクション、写真集と様々なジャンルの作品が並び、まや最近ではZINEを取り扱う書店も増えている。商業出版とは違い少部数からの制作が可能なこともあり、エッジの利いたテーマの作品が多いことも特徴のひとつでもある。2025年に開催された同人誌即売会「東京文フリ41」