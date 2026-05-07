「コレ」の正式名称知っていますか？「缶ジュースの飲み口を開ける金具」の名称、知っていますか？缶ジュースを飲むとき、当たり前のように指をかけて引き上げているあの部分。あまりにも身近すぎて、正式な名前を考えたことがない方も多いかもしれません。気になる正解は次のページです！答えは・・・「プルタブ」でした！言われてみれば！となった方も多いと思います。昔は缶から完全に取り外せるタイプが一般的でしたが、現在は