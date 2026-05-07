台湾女優・林志玲（リン・チーリン）の最新ショットにフォロワー騒然だ。チーリンは日本時間７日までに自身のインスタグラムを更新し、「気ままに歩き、風や日差し、そしておいしい料理を楽しみながら、このリラックスした優しい気分を胸に、仕事に取り掛かろう〜この良い気分を皆さんと分かち合いたい。仕事で忙しくても、生活で忙しくても、自分のための時間を少しは確保することを忘れないでくださいね」とコメント。デニ