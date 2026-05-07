２月に第３子女児の出産を報告したタレントの鈴木あきえが、３人の子どもとの親子ショットを公開した。鈴木は７日までに自身のインスタグラムを更新。「お風呂上がりみんなでゆったりタイムこの時間がやっとひと息つける」と記し、風呂上がりのすっぴんで３人の子どもと顔を寄せたショットをアップ。「ワンオペお風呂の日も多いのだけど最近、お風呂上がりに末っ子ギャン泣きが発動したらすかさずドライヤーを使うとい