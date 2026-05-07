天皇陛下と半世紀以上にわたり交流を続けるご学友は「愛子さまは天皇になるべき人」と断言する。いま、あえてそう語る理由に耳を傾けよう。約60年来の学友が提言愛子さまを天皇に据えれば国民の多くが納得し、皇室への敬愛は高まります。皇室が抱える諸問題を一掃できるのは愛子さましかいません。私のように、幼少期から天皇陛下を間近で見続けた者が声を上げることで、「皇室典範」改正の議論を良い方向に進められたらと考えてお