“被告人”の体調が日に日に悪化していくなか、裁判所は漫然と身柄を拘束し続けた。裁判官たちは決して邪悪な人間ではない。むしろ、真面目で能力が高く、誠実な人間だ。それにもかかわらず、なぜ彼らは無実の人を死に追いやってしまったのか――。「大川原化工機事件」は、2020年3月に同社幹部らが外為法違反容疑で逮捕されるも、後に検察が起訴を取り消した前代未聞の冤罪事件である。この事件で逮捕・勾留された元顧問の相嶋静