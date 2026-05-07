4月にスタートしたドラマ『タツキ先生が甘すぎる！』（日本テレビ系）が話題になっている。第3話と第4話では、親の期待に応えようとする小学6年生の寧々（本屋碧美）のエピソードが描かれた。塾に通わせたい父（忍成修吾）と、ピアノを続けさせたい母（黒川智花）。「子どものためを思って」という言葉の裏側に踏み込んだ内容に、SNSでは「自分にも思い当たるところがあって心が痛い」といった声も多く見られた。こうした不登校の