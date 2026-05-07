2026年4月期の新車販売台数日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は、2026年4月期の新車販売台数（速報値）を発表した。【画像】日産の巻き返しは？長期ビジョン発表の模様と、公開された新型車両全22枚日本自動車販売協会連合会がまとめた登録車の2026年4月期の新車販売台数は、前年同月比17.6％増の25万5370台と4カ月ぶりのプラス。経営再建計画 Re:Nissanを展開中の日産自動車のみが、前年同月比3.4％減の1万43