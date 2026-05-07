ゴルフのラウンド中、喫煙者にとって意外と悩ましいのが、一服する場所やタイミングです。コース内では喫煙できる場所が限られていることも多く、同伴者へのにおいや後続組への配慮も欠かせません。プレーの進行を止めないようにしているうちに、喫煙所に立ち寄るタイミングを逃してしまうこともあります。 そんなラウンド中の“吸えない”ジレンマに対する新たな選択肢として注目されているのが、煙の出ないオӦ