レッドソックス戦で退場処分を受け、グラウンドを後にするタイガースのフランバー・バルデス＝5日、デトロイト（ゲッティ＝共同）米大リーグ機構は6日、タイガースのバルデス投手に6試合、ヒンチ監督に1試合の出場停止とそれぞれ罰金の処分を科したと発表した。バルデスが5日のレッドソックス戦の四回に、ストーリーへ故意に死球を与えたという。今季は8試合に登板して2勝2敗、防御率4.57だった。（共同）