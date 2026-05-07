俳優の奈緒さん（31）が、母の日にまつわる心温まるエピソードを明かしました。転職サービスの新CMに出演する奈緒さん。母の日が近いということで、母の日の思い出について聞かれると「毎年、母の日にカーネーションを母に贈るんですけど、渡すタイミングを私が間違えてしまって･･･。母が家中のゴミをゴミ袋に集めてる時に“お母さん、いつもありがとう。カーネーション”って言って渡したら、“ありがとう〜”って言ってそのまま