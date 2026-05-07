テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30※『世界卓球2026』放送延長により放送時間が繰り下がる可能性あり）の第6話が7日、放送される。【場面写真】あの男を呼び戻す引き金!?うつむく原菜乃華原作は、2022年上半期「週刊文春エンタ マンガ賞！」で最高賞に選ばれた意志強ナツ子氏による同名漫画。恋愛を禁じられた“神の子”が愛する人を“信者ビジネス”に陥れていく宗教純愛サスペンスとなっている。「