カナダ中銀総裁コアCPI上昇なら連続利上げ必要になる可能性 カナダ中銀のマックレム総裁は、コアCPI上昇なら連続利上げが必要になる可能性があると語った。 カナダ中銀はコアCPIを注視している。コアインフレは依然として抑制されているが、上昇し始めた場合は高インフレ定着を防ぐため連続的な利上げが必要になる可能性がある。エネルギー価格の高騰が他の商品やサービスのコスト上昇につながることを懸念し