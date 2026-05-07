英ロンドン在住の元テレビ東京の秋元玲奈アナウンサーが７日に５年ぶりにテレビ番組に出演する。７日までにインスタグラムを更新。「世界卓球がロンドンに来たー！！ということで、古巣テレビ東京に声をかけていただき、４年ぶりにテレビ出演をすることになりました！」と報告。「テレ東の地上波番組出演は２０２１年の退社以来」と伝えた。「久々の収録にドキドキでしたが、ＭＣは＠ｍｉｚｕｔａｎｉ＿ｊｕｎ０６０９さ