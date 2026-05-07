◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）国内女子ゴルフツアーの今季メジャー初戦が開幕した。昨季年間女王で今季メルセデス・ランク１位の佐久間朱莉（大東建託）、今季１勝で同２位の菅楓華（ニトリ）、今季２勝で同３位の高橋彩華（さやか、サーフビバレッジ）らがメジャー初優勝を狙う。昨年大会覇者でツ