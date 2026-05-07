アメリカのラトニック商務長官は性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告との交友について、非公開で連邦議会の委員会に証言しました。アメリカ連邦議会下院の監視・説明責任委員会は6日、ラトニック商務長官からエプスタイン元被告との交友について、非公開で聴取を行いました。ラトニック氏はかつて、エプスタイン氏と2005年に出会いましたが、その後すぐに関係を絶ったと説明していました。しかし、2月に議会で証言した