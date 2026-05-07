アストロズのカルロス・コレア＝4月、ヒューストン（AP＝共同）米大リーグ、アストロズのコレア内野手が足首の腱を断裂して手術を受けるため、今季中の復帰が絶望となったと6日、AP通信が伝えた。回復までに6〜8カ月を要する見通し。5日のドジャース戦前の打撃練習で負傷した。31歳のコレアは今季32試合で打率2割7分9厘、3本塁打、16打点だった。（共同）