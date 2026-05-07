サッカーのイングランド女子スーパーリーグでMF長谷川唯らが所属するマンチェスター・シティーが6日、10季ぶりの優勝を決めた。 逆転の可能性があった3位アーセナルが敵地でブライトンと1―1で引き分け、1試合を残して2015〜16年シーズン以来の戴冠が決まった。 ブライトンはMF角田楓佳が前半43分に先制点。アーセナルは後半17分に1点を返したものの及ばず、角田の今季2点目が長谷川らの優勝を援護する形になった。マンチェス