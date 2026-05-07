学校の中にコンビニがあったり、日替わりでキッチンカーが来るなど多様化する中高生のランチ。新しいお弁当のカタチ「のせ弁」と「ペコフリー」とは？【写真を見る】学校で広がる“ランチの救世主”「のせ弁」＆「ペコフリー」とは？【THE TIME,】 安い＆満足＆あったかい「のせ弁」中高生のお弁当に変化が起きているということで、やってきたのは『福岡県立小郡高校』（小郡市）。2時間目が終わると学食へ向かう生徒たち。お