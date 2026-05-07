アメリカのニュース専門チャンネルCNNの創業者で実業家のテッド・ターナー氏が6日、亡くなりました。87歳でした。テッド・ターナー氏は1938年、オハイオ州で生まれ、1980年に世界初となる24時間ニュース専門チャンネルCNNを開局しました。CNNは1991年の湾岸戦争で中東の現地から生中継で戦争を伝え続け、速報性を重視する姿勢はニュース報道のあり方に大きな影響を与えました。MLBのアトランタ・ブレーブスのオーナーも務め、環境