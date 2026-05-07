ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日5月7日（木）の同番組では、初めて関東を飛び出した2人が滋賀県へ。琵琶湖に浮かぶ沖島でお困りごとに挑む2時間スペシャルが放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！日本で唯一の湖にある有人島に到着し、「のどかだなぁ」「タイムスリップしたみたいで味がありますね」と余裕を見せていた2