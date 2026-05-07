すかいらーくグループの和食レストラン「夢庵」は、「春のクーポン祭」を開催中です。公式Xアカウント（＠yumean_PR）で、最長2026年6月17日まで使えるクーポンを配布しています。なお、一部クーポンの有効期間は5月17日までです。定食が110円引きにクーポンは20種あります。目玉は、"半額クーポン"です。●キリン一番絞り（生）中・380mlジョッキ659円→329円●お子様うどんセット439円→219円※小学生限定、ドリンクバー付き●セ