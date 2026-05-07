2026年4月に発売になったZTEのnubiaブランドのゲーミングスマートフォン『Neo 5 GT』は5万2800円というお手頃価格ながらも、ゲーム用のコントロールボタンを側面に備え、さらに本体の発熱を冷やしてくれる回転式の空冷ファンを内蔵している。モバイルゲームユーザーなら次の買い替えの時にぜひ検討するべき製品であり、さらに楽しいギミックも内蔵している。それが背面のライトだ。