ICL（眼内コンタクトレンズ）は、近視や遠視、乱視を矯正するための方法です。どんなメリット、デメリットがあるのでしょうか？ また、レーシックと比較してどのような違いがあるのでしょうか？ 中原眼科の中原将光先生に話を聞きました。 監修医師：中原 将光（中原眼科） 浜松医科大学を卒業後、東京医科歯科大学病院（現・東京科学大学病院）眼科、横浜市立大学附属市民総合医療センターなどで研鑽を積む。