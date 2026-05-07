国内新車市場で異変が起きている。長年のファンからは「買いたいクルマがない」、ディーラーからは「売れるクルマがない」などといわれるホンダや日産に対して、存在感を増しているのがスズキだ。新車販売ランキングでは、王者トヨタに次ぐ位置付けを明確にした。明暗が浮き彫りとなった理由とは？（佃モビリティ総研代表佃 義夫）トヨタに次ぐ2位に入った「躍進企業」2025年度（25年4月〜26年3月）の国内新車（乗用車）販売台