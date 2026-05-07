札幌市中央区でマンションの一室が燃える火事がありました。現場はJR苗穂駅近くの住宅街で、あたりは一時騒然となりました。火事があったのは、札幌市中央区大通東9丁目の10階建てのマンションです。2026年5月6日午後10時半ごろ、同じマンションの住人から「自動火災設備が鳴っていて7階から煙」と消防に通報がありました。消防によりますと、7階の一室が燃えましたが、部屋の住人は避難していてけが人はいないということです。消