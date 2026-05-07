香港メディア・香港01はこのほど、日本特有の「おもてなし」が中国人客に誤解される要因が、サービスや誠意に対する日中の定義の差にあると報じた。記事は、日本のサービス業が自負する「おもてなし」は細部まで徹底されたマニュアル通りの対応が特徴で、それが日本人にとってのプロフェッショナリズムや安心感の象徴だと紹介。一方で、中国人客にとっては一糸乱れぬお辞儀や手順通りの接客が必ずしも心地よさには直結せず、むしろ