教科は何だったか覚えていない。とにかく5時間目の授業中だった。前年監督に戻った的場吉憲先生から「コマ、ちょっと…」と呼び出された。「巨人が2位指名した。どうする？」プロ野球ドラフト会議が開かれた1980年（昭55）11月26日。熱心だった南海（現ソフトバンク）が3位指名を約束してくれていたが、その前の2位指名。しかも巨人だ。担当の伊藤菊雄スカウトとは何度もお会いしたが、どこか淡泊な感じ。「指名させてもら