◇ア・リーグホワイトソックス−エンゼルス（2026年5月6日アナハイム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が6日（日本時間7日）、エンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場し、1−7の6回無死第3打席も、第1、2打席に続き相手先発ウレーニャの前に空振り三振に倒れた。1試合3三振は、4三振した4月28日（同29日）エンゼル戦以来今季7度目。現在両リーグトップタイの14本塁打をマークしているが、一方で三振も豪快だ。こ