◇プロ野球セ・リーグ阪神2-0中日(6日、バンテリンドーム)阪神の郄橋遥人投手が中日戦で3試合連続の完封勝利を記録。ヒーローインタビューではらしさ全開でファンをわかせました。中日打線に2塁を踏ませぬ快投で2安打、10奪三振、無四球の完封劇。今季4勝全て完封勝利です。また直近3試合連続で完封勝利で、これはバッキー氏以来、球団60年ぶりの快記録でした。ヒーローインタビューでは、ファンの大歓声に「本当にすごい