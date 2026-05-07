◆ プロ7年目の捕手が目覚ましい活躍広島の持丸泰輝が2試合連続の本塁打を含む猛打賞の活躍を見せた。6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でも、その打撃に注目が集まった。番組ではまず、谷沢健一氏が「良いキャッチャーが出てきましたね」と笑みを浮かべてコメントした。今江敏晃氏は「フレッシュな選手が活躍すると刺激になる。打てるキャッチャーというのは大きい」と語り、攻守での貢献に期待を寄せた。また、