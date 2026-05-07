ヤクルトが5−0で快勝。並木秀尊の先頭打者ホームランと増田珠の2点適時打で先制すると、先発・山野太一が好投。リリーフ陣も0を重ね、完封リレーで勝利した。6日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、先頭打者ホームランを放った並木秀尊にフォーカス。今季初めて一番に起用された中での結果に対し、今江敏晃氏は「いきなり一番に入ってこの活躍は素晴らしい。チームに勢いがあるんですけどその中で先頭打者で打っ