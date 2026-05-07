お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良が、1日に放送されたNHKの情報番組『あさイチ』(毎週月〜金曜8:15〜)にゲスト出演。2020年に無観客で開催された『第71回NHK紅白歌合戦』で総合司会を務めたことを振り返った。内村光良○「カメラを通して届けてくださった」歌手陣への感謝同年の紅白は、新型コロナウイルスの影響で史上初の無観客開催に。紅組司会は二階堂ふみ、白組司会は大泉洋がそれぞれ務めた。『あさイチ』MCの