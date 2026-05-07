日本人メイクアップ・アーティストとして初めてエミー賞を受賞したカオリ・ナラ・ターナーさん(92)が、8日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00)に出演する。 【写真】徹子と同い年!?92歳の概念を打ち破る美貌&パワフルさ 幼少期から日本舞踊とタップダンスを習い、戦後はダンサーとして活躍していた。香港公演中に、映画の撮影で来ていたメイクアップ・アӦ