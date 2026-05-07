【マネーの教科書】#108常務が不適切報酬で解任…サンリオ「10年後に時価総額5兆円」目標の足を引っ張る2つの誤算NISA（少額投資非課税制度）対象ではないものの、根強い人気がある毎月分配型投信。その中でひときわ、高分配が目立つのが朝日ライフアセットマネジメントの「WCM世界成長株厳選ファンド」（予想分配金提示型）だ。予想分配金提示型は運用益が出ているときのみ分配されるため、いわゆる“タコ足”リスクを軽減