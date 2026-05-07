10億〜5億4200万年前の新原生代中期に起きたスターティアン氷期では、地球が熱帯地域や赤道付近も含めて完全に氷に覆われる「スノーボールアース」の状態になったとされています。このスノーボールアース状態の地球には、知られざる「奇妙な気候サイクル」が存在していた可能性があるとの研究結果が発表されました。Repeated snowball-hothouse cycles within the Neoproterozoic Sturtian glaciation | PNAShttps://www.pnas.org/