鈴木福とあのがダブル主演を務めるドラマ『惡の華（あくのはな）』（テレビ東京／毎週木曜深夜24時）の第5話が7日深夜に放送される。（『世界卓球2026』のため放送時間変更の可能性あり）【写真】警察に保護される春日（鈴木福）と仲村（あの）、佐伯（井頭愛海）『惡の華』第5話より本作は、電子コミックを含め全世界累計325万部を突破している押見修造による同名コミックを実写ドラマ化。地方都市で暮らす少年・少女が、運