木南晴夏が主演を務めるドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）第5話が7日に放送。あゆみ（木南）と慧（高杉真宙）が最高のレシピを完成させるために協力し合うことを誓う。【写真】ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』第5話あゆみ（木南晴夏）＆慧（高杉真宙）が協力本作は、“恋愛”×“料理”をテーマにした大人のファンタジック・ラブストーリー。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、