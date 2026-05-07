フジテレビは14日、『AI実験バラエティ シンギュラ』（後11：00）を放送する。この番組では【AI×テレビ】の可能性を広げるべく、AIを使用してさまざまな実験企画を行う。今年1月に年末年始特番としてフジテレビほか、で放送され好評を博した当番組。MCを務めるのは、前回に引き続きAIへの関心が深く、バラエティーの世界でも周知の実力を持つ若林正恭（オードリー）。そして、初の全国ネットとなる今回は「脳内大喜利」と「空想