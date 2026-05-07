SUPER EIGHT・横山裕、高木菜那（※高＝はしごだか）、永尾柚乃が、7日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス！』（前11：55〜後1：55）にVTR出演し、茨城・日帰りのんびり旅の模様を届ける。【番組カット】柚乃ちゃんの激渋食レポに驚く横山裕年間100万人以上が訪れる那珂湊おさかな市場では、ネタがデカすぎる回転寿司・市場寿しに潜入。皿からはみ出る巨大なマグロ赤身が2貫で165円、8種類の旬の魚介が山盛りの海鮮軍艦が385円