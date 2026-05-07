アメリカ中央軍は、イランの港に向かっていたイラン船籍の石油タンカーを攻撃し航行不能にしたと発表しました。アメリカ中央軍は6日、オマーン湾からイランの港に向かっていたイラン船籍の石油タンカーを攻撃したと明らかにしました。発表によりますと中央軍はタンカーに対し、「アメリカ軍による海上封鎖に違反している」と複数回にわたり警告を出したということですが、応じなかったことからタンカーの舵を攻撃して破壊し、航行